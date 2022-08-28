МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Последующие месяцы будут очень тяжелыми для британцев, а счета за электроэнергию — умопомрачительными, написал уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для издания Daily Mail. Daily Express: европейцы застыли в ожидании "смертельного удара" от России

"Последующие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут умопомрачительными. Многих из нас плата за обогрев домов уже пугает", — отметил он.

По мнению политика, кризис на Украине "ввергнул в ужас" энергетические рынки, однако Джонсон выразил надежду, что впоследствии Британия выйдет из него более сильной и процветающей.

Уходящий в отставку премьер добавил, что его преемник скоро объявит о новых мерах финансовой поддержки сограждан.

Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.