МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. В самое ближайшее время в Польше может встать производство продовольствия по причине нехватки азотных удобрений, рассказала в материале для Polityka обозреватель Джоанна Сольска. В Британии разрабатывают меры по борьбе с массовыми беспорядками

Она объяснила, что "прекращение производства азотных удобрений тяжело ударит по фермерам, а, как следствие, может через несколько дней парализовать все производство продуктов питания в стране".

Так, в ближайшие дни с полок магазинов могут исчезнуть мясные продукты, сыры и напитки, отметила журналист.

"Если правительство не проснется, нам грозит Армагеддон", — предупредила читателей Сольска.

Обозреватель Polityka добавила, что для производителей удобрения было бы логично прекратить производство — ведь газ подскочил в цене в десятки раз за два года. Она пишет, что если в августе 2020 года за мегаватт-час газа нужно было заплатить восемь евро, то через год уже 40, а сейчас — целых 300.

По словам вице-президента Grupa Azoty Puławy Яцека Янишека, компания вынуждена свести к минимуму убытки, поэтому останавливает производство.

"Производители удобрений даже не сообщили, что приостановят поставки побочных продуктов, образующихся в результате производства удобрений: жидкого азота, аммиака, из которого получают углекислый газ, и других продуктов, необходимых для производства продовольствия", — рассказала обозреватель. Daily Express: европейцы застыли в ожидании "смертельного удара" от России

Сольска раскритиковала министра сельского хозяйства Генриха Ковальчика за ложные обещания фермерам, что в стране не будет нехватки удобрений даже в случае остановки производства. Журналист пояснила, что компании остановили выпуск удобрений летом, когда спрос на газ ниже.

"Как же они возобновят производство зимой, когда спрос на газ, а значит, и цены на него будут выше?" — с иронией написала она.

ПО мнению Сольска, правительство Польши фактически создало еще один кризис: к газовому теперь прибавляется и продовольственный. Страна стоит перед угрозой прекращения производства молока, мяса, пива, газированных напитков и даже выпечки.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции на другие товары из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.