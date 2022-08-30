АФИНЫ, 30 авг — ПРАЙМ. Правительство Греции решило ограничить чрезмерно высокие дополнительные пенсии, которые доходят до 15 тысяч евро в месяц – соответствующие изменения предусмотрены внесенным в парламент законопроектом о социальном страховании, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. Гендиректор Carrefour: инфляция вынуждает французов считать каждый цент

Основные направления законопроекта представили на пресс-конференции министр труда и социальных дел Костис Хатзидакис, его заместитель Панос Цаклоглу и генеральный секретарь социального страхования Павлина Карасиоту.

"Установлен потолок для вызывающе высоких дополнительных пенсий, равный 6/20 от потолка основной пенсии (1382,40 евро в месяц)", — говорится в законопроекте.

Рассчитанные на основании законодательства 2015-2016 годов дополнительные пенсии в некоторых случаях были чрезмерно высокими — 15 тысяч евро в месяц или даже больше, сообщает агентство. Потолок ограничивает максимальную сумму дополнительных пенсий, так называемых эпикурейских пенсий, получаемых за счет взносов в частные страховые фонды. Помимо этого, начинается процесс унификации правил назначения пенсий по инвалидности.

Законопроект вносит восемь изменений в социальное страхование, в частности сокращает срок исковой давности по неподтвержденной задолженности перед Национальным управлением социального обеспечения EFKA с 20 лет до 10 лет. Закон распространяется на тех, кого EFKA не уведомляла о задолженности. Изменения позволяют погашать страховую задолженность 24 взносами вместо 12, отменяют специальный взнос в размере 1% застрахованных в бывшем Фонде социального обеспечения государственных служащих, предусматривают льготы для "лиц в форме" — некоторых категорий пожарных, полицейских и других.