Представитель ФРС: рецессия в США необязательно должна быть "катастрофой"
Представитель ФРС Баркин: рецессия в США совсем необязательно должна быть "катастрофой"
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США для возвращения инфляции к целевому уровню 2% совсем необязательно приведет к серьезному экономическому спаду, сказал во вторник президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин, добавив, что оно принесет некоторые преимущества.
"Угроза рецессии, очевидно, существует, — отметил Баркин, выступая на конференции в Западной Вирджинии. — Она необязательно будет такой, как в 2008 году".
Баркин считает, что рецессия может вовсе не быть катастрофой, поскольку американская экономика сегодня разбалансирована.
"Возвращение к нормальному состоянию может в действительности означать появление товаров на прилавках, автомобилей на парковках и достаточного числа работников в ресторанах", — пояснил он.
https://1prime.ru/world/20220830/837939289.html
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