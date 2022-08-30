МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США для возвращения инфляции к целевому уровню 2% совсем необязательно приведет к серьезному экономическому спаду, сказал во вторник президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин, добавив, что оно принесет некоторые преимущества. Часть городов Нидерландов просят освободить их от санкций против России

"Угроза рецессии, очевидно, существует, — отметил Баркин, выступая на конференции в Западной Вирджинии. — Она необязательно будет такой, как в 2008 году".

Баркин считает, что рецессия может вовсе не быть катастрофой, поскольку американская экономика сегодня разбалансирована.

"Возвращение к нормальному состоянию может в действительности означать появление товаров на прилавках, автомобилей на парковках и достаточного числа работников в ресторанах", — пояснил он.