МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Оверчук на встрече с делегацией Узбекистана во главе с министром инвестиций и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба кабмина России. Узбекистан увеличил импорт российского продовольствия в первом полугодии

"…Алексей Оверчук принял делегацию Республики Узбекистан во главе с… министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. В ходе переговоров обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества… Особое внимание было уделено расширению инвестиционного взаимодействия, укреплению кооперационных связей в промышленности и развитию международных транспортно-логистических коммуникаций в регионе Центральной Азии", — говорится в сообщении.

Оверчук также указал на положительную динамику укрепления двустороннего торгово-экономического взаимодействия. В первом полугодии 2022 года товарооборот между странами вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Экспорт увеличился на 41%, импорт – на 35%. Отмечен высокий темп развития инвестиционного сотрудничества, в том числе уже реализованные проекты в промышленном и энергетическом секторах Республики Узбекистан.

Стороны также обсудили проекты оказания технического содействия в совершенствовании систем налогового администрирования и кадастровой оценки в Узбекистане и результаты упрощения таможенных процедур при осуществлении взаимной торговли.