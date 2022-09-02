ПЕКИН, 2 сек — ПРАЙМ. Если конфликт вокруг Украины затянется, это неизбежно приведет к глобальной нехватке энергоносителей и продовольствия, что в свою очередь вызовет кризис на уровне 2008 года. Такое мнение высказал бывший заместитель главы Всемирной торговой организации (ВТО), а также в прошлом заместитель министра коммерции Китая И Сяочжунь. Экс-замглавы ВТО оценил последствия санкций для авторитета организации

"В настоящее время в мировой экономике уже наблюдается тенденция стагфляции с высокой инфляцией, высоким долгом, высокими процентными ставками и низким ростом", — отметил он в ходе Китайской международной ярмарки торговли услугами.

Сяочжунь подчеркнул, что затягивание конфликта на Украине может усугубить ситуацию и привести к глобальному экономическому кризису "не меньших масштабов, чем в 2008 году".

В связи с этим экс-замглавы ВТО призвал отказаться от "менталитета холодной войны" и укреплять многостороннее взаимодействие, в том числе в рамках G20 и Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы. По его мнению, государствам необходимо вновь выстраивать отношения, чтобы соединить "уже серьезно расколотый и фрагментированный мир".