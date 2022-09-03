МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Администрация США продлила введенные при президенте Дональде Трампе тарифы на импорт продукции из Китая, сообщил офис американского торгового представителя. Центробанк Китая вновь ослабил курс юаня к доллару

Решение было принято по просьбе американских производителей, несмотря на дискуссию о возможности отмены части тарифов ради обуздания инфляции.

"Из-за полученных запросов на продление действие тарифов не было прекращено", — говорится в пресс-релизе.

На основании обращений американских товаропроизводителей офис торгового представителя США инициировал ревизию тарифов, которые в противном случае должны были автоматически прекратить действие по истечении четырех лет с даты введения.