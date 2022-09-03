Белый дом продлил введенные при Трампе тарифы на китайский импорт
Белый дом продлил введенные при Трампе тарифы на китайский импорт
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Администрация США продлила введенные при президенте Дональде Трампе тарифы на импорт продукции из Китая, сообщил офис американского торгового представителя.
Решение было принято по просьбе американских производителей, несмотря на дискуссию о возможности отмены части тарифов ради обуздания инфляции.
"Из-за полученных запросов на продление действие тарифов не было прекращено", — говорится в пресс-релизе.
На основании обращений американских товаропроизводителей офис торгового представителя США инициировал ревизию тарифов, которые в противном случае должны были автоматически прекратить действие по истечении четырех лет с даты введения.
https://1prime.ru/world/20220903/837981800.html
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