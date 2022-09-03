МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели в субботу телефонные переговоры, в ходе которых обсудили реализацию заключенной в Стамбуле "продуктовой сделки", сообщили в пресс-службе Кремля. Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через Босфор и Дарданеллы

Кроме того, лидеры двух стран рассмотрели вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества. Пути и Эрдоган подтвердили настрой на расширение совместной работы в торгово-экономической сфере, а также условились продвигать стратегические проекты в области энергетики.

"В контексте договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи 5 августа, обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией", — говорится в сообщении.

Добавляется, что президент Турции отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.