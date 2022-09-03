МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Россия готова наращивать в Узбекистан экспорт сельскохозяйственной продукции, пшеницы, а также содействовать реализации совместных проектов, сообщил аппарат вице-премьера России Виктории Абрамченко. Россия и Узбекистан обсудили инвестиционное сотрудничество

Развитие сотрудничества в области сельского хозяйства обсуждалось в ходе встречи вице-премьера с заместителем премьер-министра Узбекистана по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – министром инвестиций и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым.

"Виктория Абрамченко отметила высокий потенциал для дальнейшего развития взаимной торговли. Она констатировала, что Россия готова наращивать экспорт подсолнечного масла, сахара, кондитерских изделий, пшеницы, а также содействовать в реализации совместных проектов", — говорится в сообщении.

Одним из основных направлений сотрудничества являются совместные агрологистические проекты для организации оптовых поставок плодоовощной и иной продовольственной продукции: в частности, уже на завершающей стадии строительства находится проект современного агрологистического комплекса в Джизакской области Узбекистана, отметила Абрамченко.

Стороны также обсудили интеграцию информационных систем в области карантина растений по линии Россельхознадзора и комитета Узбекистана по карантину растений.

Согласно сообщению, объем взаимной торговли между РФ и Узбекистаном за семь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 35%, до 780 миллионов долларов; в частности, экспорт увеличился на 26%, до 491 миллиона долларов, импорт – на 48%, до 289 миллиона.

По итогам 2021 года товарооборот между странами вырос на 20% и составил 1,1 миллиарда долларов: экспорт — на 17%, до 797 миллионов долларов, импорт — на 20%, до 398 миллиона.