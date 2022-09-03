МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. США изучают холеру и чуму и могут замаскировать их применение под естественные вспышки, заявил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Врач назвала семь признаков скорых проблем со здоровьем

"Заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний", — уточнил он.

По словам Кириллова, Пентагон с интересом изучает на Украине холеру, туляремию, чуму, Конго-Крымскую лихорадку, а не такие важные для общественности заболевания, как корь и туберкулез. В феврале этого года США вывезли из Одессы более одной тысячи емкостей с возбудителями сибирской язвы и холеры, добавил он.

При этом деятельность американских биолабораторий на Украине уже привела к "неуправляемому" росту заражений краснухой и дифтерией. Вместе с тем усугубилась ситуация с африканской чуме свиней.

Кириллов также рассказал, что в 2005 году Вашингтон перенес на Украину испытания опасных вакцин.