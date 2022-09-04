АФИНЫ, 4 сен — ПРАЙМ. Греческие перевозчики вносят важный вклад в транспортировку зерна из украинских портов, сообщило деловое издание "Нафтемпорики". На Украине планируют вдвое увеличить вывоз зерна морем

Так, согласно данным ООН, около трети (30%) судов, занимающихся перевозкой продовольствия в рамках "продуктовой сделки", представляют интересы Греции. Судовладельцам страны принадлежит около 20% мирового флота и контроль над половиной флота Европы. При этом вклад таких компаний в национальную экономику невелик из-за больших налоговых льгот.

По данным издания, основными получателями продовольствия в рамках сделки стали Турция, Южная Корея, Иран и Египет. Кроме того, зерно получили Китай, Индия, а также европейские страны: Германия, Нидерланды, Ирландия, Италия, Франция. Ожидается, что в ближайшее время число рейсов с зерном увеличится.