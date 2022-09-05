МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент Ирана Ибрахим Раиси примет участие в очередном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане 15-16 сентября, сообщил пресс-секретарь МИД страны Насер Канаани. МИД Ирана сообщил о возможности поставок энергоресурсов в Европу

"Президент примет участие в саммите ШОС. Эта встреча запланирована на 15-16 сентября в Узбекистане", — приводит агентство Tasnim слова официального представителя иранского ведомства.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.