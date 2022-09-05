Президент Ирана примет участие в саммите ШОС в сентябре
В МИД Ирана сообщили, что президент страны Раиси примет участие в саммите ШОС 15-16 сентября
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент Ирана Ибрахим Раиси примет участие в очередном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане 15-16 сентября, сообщил пресс-секретарь МИД страны Насер Канаани.
"Президент примет участие в саммите ШОС. Эта встреча запланирована на 15-16 сентября в Узбекистане", — приводит агентство Tasnim слова официального представителя иранского ведомства.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
https://1prime.ru/world/20220905/838001847.html
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