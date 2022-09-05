МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Наибольшую угрозу для западной идеологии представляет не Восток во главе с Китаем, а глобальный Юг, где самую главную роль играет Индия. Сейчас страна с превышающим миллиард граждан населением является союзником США, но скоро эта страна станет "головной болью", пишет в своей статье для издания The Economist политолог Иэн Бреммер. В США назвали единственно возможный выход из кризиса на Украине

По мнению автора, хотя сейчас господствует позиция о вероятном конфликте между США и Китаем, ожидать новое столкновение в "холодной войне" между этими игроками не стоит.

"Причина в том, что угрозы, свойственные XX веку, не отменят взаимозависимости века XXI", — пишет обозреватель.

Он считает, что не смотря на существующее недоверие между США и Китаем, союзники этих полюсов не захотят участвовать в глобальном противостоянии, от которого будет зависеть их благополучие.

"Сильная дестабилизация Поднебесной приведет к гарантированному взаимному экономическому уничтожению", — продолжает политолог и напоминает, что Пекин и Вашингтон являются крупнейшими торговыми и экономическими партнерами друг для друга. Это удерживает их "в одной лодке".

Для США существует другая угроза: страны Юга, прежде всего Индия. "Такие государства несет по течению, и в следующем десятилетии они могут стать источником миллионов мигрантов и беженцев", — отмечает автор.

Нарушение логистических цепочек и связей, небывалая инфляция и падение темпов роста экономики, а также сокращение денежных переводов вполне могут привести к тому, что развивающиеся страны в ближайшие десять лет окажутся в долговом кризисе, предупреждает он.

Помимо этого, страны Юга хуже подготовлены к изменениям климата: сильнее всего глобальное потепление ударит по Африке, Ближнему Востоку и Центральной Америке.

Западный блок будет все с меньшим энтузиазмом решать конфликты и кризисы в таких странах, как Афганистан или Йемен, сократит помощь через Международный валютный фонд (МВФ) и другие международные институты, прогнозирует Бреммер. В ответ на это бедные государства могут объединиться и потребовать большей поддержки. Другой вариант развития событий: ухудшение политической нестабильности, что может привести к новым потокам миграции в страны Запада, предупреждает автор.

"В этой неустойчивой обстановке Индия займет место лидера глобального Юга", — добавляет колумнист.

Бреммер особо отметил важность для Запада объединить усилия в поиске решений этих вопросов. Он добавил, что союз с Китаем может оказать для развитых стран позитивное влияние, хотя пока это остается мечтой.