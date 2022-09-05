МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Экономику Германии, крупнейшую в Европе, ждет рецессия, несмотря на новый план правительства, предусматривающий выделение 65 млрд евро (64,49 млрд долларов) на поддержку потребителей и бизнеса на фоне ускорения инфляции, полагают экономисты. Эксперты спрогнозировали предел ослабления евро к доллару

Последний пакет мер поддержки, принятый в ответ на ускорение инфляции после начала боевых действий на Украине в феврале, достигал 95 млрд евро. Между тем правительство израсходовало 300 млрд евро на поддержание экономики за последние два года пандемии коронавируса.

"Третий пакет помощи едва ли изменит то, что Германия, вероятно, впадет в рецессию осенью", — сказал главный экономист Commerzbank Йорг Крэмер.

С ним согласен и главный экономист ING Карстен Бржески: "Пакет помощи, вероятно, не сможет предотвратить начало рецессии в экономике".

Исходя из широко принятого экономистами определения, рецессия представляет собой сокращение экономического роста на протяжении двух и более кварталов подряд.

Рост экономики Германии во 2-м квартале был слабым, а конфликт на Украине, рост цен на энергоносители, пандемия и нарушения в цепочках поставок теперь толкают экономику страны к рецессии, которая, возможно, уже наступила.

Опубликованные в понедельник данные показали, что активность в сфере услуг Германии снижалась в августе второй месяц подряд, так как внутренний спрос испытывал давление из-за ускорения инфляции и снижения доверия потребителей.

Приостановка подачи газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" усугубляет проблемы в Германии, хотя газовые запасы в стране достигли 85% от вместимости хранилищ, как показали вышедшие в субботу данные. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна "сможет справиться с этим (кризисом)".

"Пакет помощи не может изменить того факта, что Германия, являющаяся чистым импортером энергоносителей, стала беднее, — отметил Крэмер. – Компаниям приходится сокращать энергопотребление, которое стало дорогим, а также сокращать свое производство в соответствии с этим".