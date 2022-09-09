НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — ПРАЙМ. Введенные Индией ограничения на экспорт риса не скажутся на торговле с Россией, заявил РИА Новости торговый представитель России в Индии Александр Рыбас. Россия ввела запрет на вывоз семян рапса до 28 февраля 2023 года

Ранее власти Индии ограничили экспорт дробленого риса и наложили 20-процентные пошлины на весь другой рис за исключением басмати и пропаренного.

"В прошлом году Индия экспортировала в Россию риса на сумму около 50,5 миллиона долларов. Для Индии мы были на 40-м месте по экспорту риса, то есть не слишком много покупали. Но для России это была половина импорта риса из-за рубежа", — сказал Рыбас.

Вместе с тем он отметил, что этот пример не показателен, потому что в том году традиционные зарубежные поставщики России сократили импорт.

"Пример, когда экспорт был в 50 миллионов долларов – вообще не показательный, потому что основные поставщики России – Таиланд и Вьетнам – в этот год сократили поставки, в связи с этим мы начали экспортировать из Индии. Но с учетом того, что сейчас мы ограничили экспорт риса, индийские нововведения не отразятся на нашем рынке", — сказал торгпред.