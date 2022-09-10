МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Россиянам, поддерживающим спецоперацию на Украине, стоит ожидать ужесточения санкций, заявил координатор американской санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О'Брайен на брифинге, который транслировался YouTube-каналом Госдепа США. В Китае предложили России разработать меры реагирования на западные санкции

"Мое послание россиянам, как всегда, состоит в том, что завтра будет хуже. Те, кто решил поддержать линию Кремля, с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями", — предупредил О'Брайен.

При этом он отметил, что подробности о новых санкциях будут сообщены позже.