В Госдепе сообщили о работе над новыми санкциями в отношении России
Госдеп США: тем, кто поддерживает спецоперацию, стоит ожидать ужесточения санкций
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Россиянам, поддерживающим спецоперацию на Украине, стоит ожидать ужесточения санкций, заявил координатор американской санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О'Брайен на брифинге, который транслировался YouTube-каналом Госдепа США.
"Мое послание россиянам, как всегда, состоит в том, что завтра будет хуже. Те, кто решил поддержать линию Кремля, с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями", — предупредил О'Брайен.
При этом он отметил, что подробности о новых санкциях будут сообщены позже.
https://1prime.ru/world/20220910/838073168.html
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