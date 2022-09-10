МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Еврозона оказалась в опасном положении из-за того, что Германия все больше и больше вязнет в болоте энергетического кризиса, пишет обозреватель издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль. The Telegraph: ультиматум Путина поставил Евросоюз на место

Она предупредила, что еврозона находится в опасной зависимости от ФРГ, и поэтому последствия тех экономических потрясений, с которыми Берлин сталкивается на сегодняшний день, очень скоро будут ощущаться и по всему континенту".

Журналист отметила, что многие были шокированы тем фактом, что Германия впервые за несколько десятилетий зафиксировала дефицит торгового баланса.

"Германия была единственной крупной страной-участницей еврозоны с неизменно положительным сальдо торгового баланса. Поэтому неудивительно, что по мере того, как слабеет ФРГ, евро быстро теряет в цене не только по отношению к доллару, но и даже по отношению к швейцарскому франку", — объяснила Бепплер-Шпаль.

Власти Германии пытаются винить во всех проблемах украинский кризис, но это не совсем так, пишет обозреватель. Ведь именно решение отказаться от атомной энергетики, принятое бывшим канцлером Ангелой Меркель в 2011 году, привело к повышенной зависимости Берлина от российского газа. Это и стало одной из главных причин нынешнего энергетического кризиса, констатировала журналист.

"Расплачиваться за прошлые ошибки придется простым гражданам. Но кто будет платить, если рухнет вся еврозона, особенно когда ведущая экономика региона не в состоянии справиться со своими собственными кризисами?" — подытожила Бепплер-Шпаль.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.