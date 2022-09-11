МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Европа переживает упадок, схожий с падением Римской империи, написал обозреватель немецкого издания Die Welt Даниэль Эккерт. Он считает, что можно провести параллель между историей развала Рима и тем, как развивается все сильнее набирающий обороты кризис в Евросоюзе. The Telegraph: ультиматум Путина поставил Евросоюз на место

Первым совпадением автор считает период инфляции, которая поразила до этого стабильную валюту.

"В Римской империи деньги не обесценивались примерно два с половиной века, однако затем девальвация перевернула с ног на голову общественный порядок", — отметил Эккерт.

Он объяснил, что девальвация денег началась во втором веке нашей эры, практически сразу после пандемии. До этого римская валюта, динарий, была очень стабильна в цене на протяжении веков.

Вторым фактором обозреватель назвал пандемию — в Римской империи и за ее пределами до периода инфляции свирепствовала чума Антонина.

Правда, Эккерт отметил, что то, как именно чума повлияла на развитие цен в империи, определить все же сложно, как и количество жертв.

"По имеющимся данным, в городских центрах империи погиб каждый десятый житель, а армия частично истребила треть в своих полевых лагерях. Не вызывает сомнений то, что денежный и экономический порядок уже не был прежним после чумы Антонина. Возможно, потому что политики все чаще пытались регулировать цены", — заявил он. Назван "букет" факторов, которые сыграют против рубля

Кроме того, контроль рынка со стороны государства привел к еще большему обострению кризиса. Например, на зерно устанавливались максимальные цены, которые были ниже рыночных, что приводило к сокращению предложения и остановке торговли между городами и провинциями.

Рассуждая о нынешнем экономическом упадке Европы, Эккерт подчеркнул, что континент столь же болезненно зависим от свободного передвижения товаров и денежной массы, чему не способствовали ни санкционные ограничения, ни закрытие границ во время пандемии COVID.

"Германия дважды пострадала от двух пересекающихся кризисов, потому что, как страна-экспортер, страна больше зависит от безопасных торговых путей, чем почти любая другая страна. Как и в Римской империи 2000 лет назад, наше процветание в значительной степени обусловлено свободным движением товаров и услуг, в то время как перебои с поставками и другие сбои замедляют процветание", — написал обозреватель.

Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.