ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. США могут выиграть от рецессии в Европе, которой чревато сокращение поставок российского газа, но пострадают в случае отказа РФ от экспорта нефти, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских экономистов и профильных чиновников. Инфляция в странах еврозоны варьируется от 6% до 20%

Издание цитирует неназванного представителя администрации, по словам которого, в министерстве финансов и группе экономических советников Белого дома прогнозируют для США "умеренные и управляемые" последствия спада в Европе, на торговлю с которой приходится менее 1% американского ВВП.

"Если Россия продолжит продавать миру нефть и только сократит экспорт газа в Европу, эффект для экономики США, вероятно, будет минимальным. На самом деле, это может даже помочь американским фирмам, которые добывают природный газ. Это также может ослабить глобальный спрос, посодействовав снижению внутреннего ценового давления", — сказано в публикации.

"Если Европа сползет в рецессию, то, очевидно, сократится спрос на широкий круг товаров. Мы сейчас в настолько извращенной ситуации, что в этом может быть позитив", — сказал экономист Дин Бейкер, имея в виду попытки американской администрации обуздать рекордную за 40 лет инфляцию.

Более скверный для США сценарий — отказ России от экспорта нефти, возможный в случае применения западными странами механизма ценовых ограничений.

"Это толкнет экономику в рецессию. Цены на бензин в одночасье взлетят до потолка, обратно к рекордным пяти долларам за галлон. Экономика не может переварить пять долларов за галлон", — цитирует издание экономиста из Moody"s Analytics Марка Занди.

Министр финансов США Джанет Йеллен признала в воскресенье риски всплеска топливных цен зимой, когда Евросоюз откажется от закупок большей части российской нефти и перестанет оказывать услуги, связанные с ее транспортировкой морским путем. Исключения из санкций США и их союзники хотят сделать для партий, укладывающихся в ценовые ограничения.