МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Немецкую экономику ждет "трагедия в пяти актах" в связи с энергетическим кризисом, спрогнозировал журнал Der Spiegel. Минсельхоз Германии планирует выплаты пострадавшим от кризиса фермерам

"Вопрос уже не в том, разразится ли кризис. Вопрос в том, насколько страшным он будет и как долго продлится. Это трагедия в пяти актах, и она начинается с шока от цены на энергию", — утверждается в статье.

Авторы отмечают, что на фоне нарастания паники в регионах, топ-менеджеры немецких концернов и профсоюзные лидеры уже не скрывают свою тревогу. В первую очередь испытали шок производители бумаги, удобрений и стали, которые в наибольшей мере, как подчеркивает издание, зависят от электроэнергии и газа. Эти компании, по выражению автором статьи, "транслируют" рост цен в другие сектора экономики, что и стало вторым актом трагедии.

Под ударом оказались и потребители, которым сегодня приходится экономить на электричестве и газе.

"И тут поднимается занавес и начинается четвертый акт трагедии, который имеет все признаки экономической катастрофы: потребительские настроения еще никогда не были такими плохими за всю историю Федеративной республики", — констатируют авторы материала.

"Пятым актом трагедии" станет рецессия, уверены в Der Spiegel, и предупреждают: "Похоже на то, что в самое ближайшее время страна в нее погрузится полностью".