НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сен — ПРАЙМ. Саммит G20 пройдет в Индии 9-10 сентября 2023 года, сообщило индийское министерство иностранных дел.

"Саммит лидеров "Группы двадцати" на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября 2023 года в Нью-Дели", — говорится в заявлении.

Как уточняется, Индия станет председателем в "Двадцатке" с 1 декабря этого года, в тройку с ней войдут также Индонезия и Бразилия. Ожидается, что за год председательства Дели проведет более 200 встреч G20.

В этом году саммит "Большой двадцатки" пройдет 15-16 ноября на острове Бали. Владимир Путин получил приглашение от своего индонезийского коллеги Джоко Видодо принять участие в мероприятии, российская сторона ответила на него положительно. При этом вопрос о том, в каком формате Россия примет участие в саммите (очно или онлайн), еще не решен.

США и их союзники попытались надавить на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, и не допустить участия России в саммите. Индонезийские власти в ответ на это подчеркнули, что на мероприятии рассматриваются экономические вопросы, и политика не может влиять на его повестку дня.