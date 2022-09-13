МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган постоянно контактируют, на встрече в Самарканде они обсудят зерновую сделку и двусторонние экономические вопросы, заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Россия и Китай готовят встречу на высшем уровне в рамках ШОС, заявил посол

В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита.

"Постоянно между собой продолжают диалог, в том числе и по телефону. И сейчас много тем для переговоров, в том числе некоторые из них касаются такой позитивной роли Турции, в частности, в заключении так называемой зерновой сделки и так далее", — сказал Ушаков журналистам

По его словам, акцент в ходе переговоров будет сделан на экономических вопросах, ранее затронутых 5 июля в Сочи.

Кроме того, планируется встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны обсудят двустороннюю повестку дня, основные региональные и международные темы, "дадут позитивную оценку беспрецедентно высокому уровню, доверительному характеру двустороннего стратегического партнерства", отметил Ушаков.

"Если мы говорим о двусторонней повестке дня, то очень важное значение в ходе этого контакта будет иметь разговор по торгово-экономическому сотрудничеству. В нынешней непростой обстановке, в условиях действий нелегитимных западных санкций это сотрудничество демонстрирует устойчивость, продолжает поступательно развиваться, набирать обороты", — подчеркнул он.

Помощник российского лидера также сообщил, что глава государства намерен провести на полях саммита ШОС встречи с президентами Киргизии, Туркменистана, Ирана, премьер- министром Пакистана.

"Мы проведем переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Затем будет президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев", — добавил он.