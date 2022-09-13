БЕРЛИН, 13 сен — ПРАЙМ. Если рост цен в Германии будет беспрепятственно продолжаться, то существует риск рецессии в следующем году, сказал министр экономики страны Роберт Хабек. Источник: ЕС продолжает обсуждать вопрос о лимите цен на российский газ

"Если рост цен и инфляция будут беспрепятственно продолжаться, как мы уже видели, то существует риск рецессии в следующем году", — сказал Хабек в рамках Дня немецких работодателей. Его выступление в прямом эфире транслировал телеканал Welt.

Позже он добавил, что с этим можно бороться, поскольку рецессия — это не "гроза, надвигающаяся на население", и можно решать самим, что с этим делать.

"Мы можем предотвратить это. Это будет трудно и непросто. Но рецессия — это не закон природы. Мы должны разработать комплекс мер, должны снизить цены на энергию, укрепить спрос", — пояснил Хабек.