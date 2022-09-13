МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. ШОС предлагает реальную альтернативу западноцентричным структурам и механизмам, все участники организации привержены формированию более демократичного многополярного миропорядка. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Президент Ирана примет участие в саммите ШОС в сентябре

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

"Как мы считаем, ШОС как раз предлагает реальную альтернативу западноцентричным структурам и механизмам. Поскольку все члены ШОС привержены формированию более представительного демократического справедливого и многополярного миропорядка, который основывается на общепризнанных принципах международного права", — сказал он.

По словам Ушакова, работа организации выстроена на принципах равноправия, взаимной выгоды, уважения суверенитета, отказа от вмешательства во внутренние дела. Эти основы позволили превратить ШОС в действенный и влиятельный механизм многостороннего сотрудничества.

Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября.

Ушаков добавил, что итоги саммита будут зафиксированы в Самаркандской декларации ШОС.

"Ожидается принятие значительного пакета документов, где-то более 20 на данный момент отработано, согласовано. В их числе очередной пятилетний комплексный план по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2023-2027 годы. Также дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах", — уточнил помощник российского лидера.