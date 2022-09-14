МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) в октябре предложит изменения к бюджетным правилам ЕС, сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии исключила смягчение антироссийских санкций

"Мы должны признать, что высокие государственные долги стали реальностью, — заявила она. — Нам необходимы бюджетные правила, которые позволят производить стратегические инвестиции, но при этом будут защищать бюджетную стабильность".

Как уточняется, изменения будут направлены на упрощение некоторых правил и повышение их гибкости. В частности, это касается вопросов снижения долговой нагрузки. Кроме того, предлагается разрешить европейским правительствам осуществлять стратегические инвестиции. По словам фон дер Ляйен, страны ЕС должны нести больше ответственности за соблюдение тех правил, которые сами утвердили.

"В октябре мы предложим новые идеи в сфере экономического управления. Государства-члены ЕС должны иметь больше гибкости в выборе траектории снижения долговой нагрузки, но при этом должно быть и больше ответственности за результат", — уточнила глава ЕК. ЕК в следующем году планирует представить реформу рынка электроэнергии ЕС

"Нужны более простые правила, которым все могут следовать, открывая возможности для стратегических инвестиций и наделяя финансовые рынки необходимой им уверенностью", — добавила она.

Кроме того, ЕС намерен усилить борьбу с коррупцией внутри союза, в связи с чем планирует обновить соответствующую законодательную базу и включить коррупционные преступления в режим санкций против третьих стран за нарушения прав человека.