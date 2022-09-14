2022-09-14T19:32:32+03:00
2022-09-14T19:32:32+03:00
2022-09-14T19:32:32+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20220914/838116230.html
Генсек ООН не исключил дефицит продовольствия в 2023 году
Мировая экономика
Новости
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ГЕНСЕК ООН: МИР РИСКУЕТ СТОЛКНУТЬСЯ С ДЕФИЦИТОМ ЕДЫ В 2023 Г, ЕСЛИ СЕЙЧАС НЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С УДОБРЕНИЯМИ ПРАЙМ, 14.09.2022
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ГЕНСЕК ООН: МИР РИСКУЕТ СТОЛКНУТЬСЯ С ДЕФИЦИТОМ ЕДЫ В 2023 Г, ЕСЛИ СЕЙЧАС НЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С УДОБРЕНИЯМИ