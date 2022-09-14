2022-09-14T19:32:32+03:00

2022-09-14T19:32:32+03:00

2022-09-14T19:32:32+03:00

2022

https://1prime.ru/world/20220914/838116230.html

Генсек ООН не исключил дефицит продовольствия в 2023 году

Мировая экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ГЕНСЕК ООН: МИР РИСКУЕТ СТОЛКНУТЬСЯ С ДЕФИЦИТОМ ЕДЫ В 2023 Г, ЕСЛИ СЕЙЧАС НЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С УДОБРЕНИЯМИ ПРАЙМ, 14.09.2022

экономика, мировая экономика, новости

https://1prime.ru/images/83798/13/837981362.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83798/13/837981362.jpg

https://1prime.ru/images/83798/13/837981361.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83798/13/837981361.jpg

https://1prime.ru/images/83798/13/837981349.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83798/13/837981349.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60