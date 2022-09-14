Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2022 год
Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 2,4 процента
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 2,4% с 2,9%, говорится в пресс-релизе Fitch.
Прогноз роста на следующий год также понижен — на 1 п.п., до 1,7%.
"Европейский газовый кризис, высокая инфляция и резкое ускорение темпов ужесточения денежно-кредитной политики в мире оказывают сильное влияние на экономические перспективы. Fitch Ratings резко и сократило прогнозы роста с момента публикования в июне Глобального экономического прогноза ", — говорится в пресс-релизе.
Агентство также добавило, что рост ВВП в США и еврозоне в годовом выражении будет довольно близок к 0% в следующем году. Также ожидается, что еврозона и Великобритания вступят в рецессию в конце этого года, а в США в середине 2023 года начнется "умеренная" рецессия.
Кроме того, согласно прогнозу Fitch, восстановление экономики Китая сдерживается коронавирусными ограничениями и затяжным спадом в сфере недвижимости. Теперь прогнозируется, что рост замедлится до 2,8% в этом году и восстановится только до 4,5% в следующем.
https://1prime.ru/world/20220914/838116810.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.