МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 2,4% с 2,9%, говорится в пресс-релизе Fitch. Во Франции предсказали десятикратный рост цен на электричество в Европе

Прогноз роста на следующий год также понижен — на 1 п.п., до 1,7%.

"Европейский газовый кризис, высокая инфляция и резкое ускорение темпов ужесточения денежно-кредитной политики в мире оказывают сильное влияние на экономические перспективы. Fitch Ratings резко и сократило прогнозы роста с момента публикования в июне Глобального экономического прогноза ", — говорится в пресс-релизе.

Агентство также добавило, что рост ВВП в США и еврозоне в годовом выражении будет довольно близок к 0% в следующем году. Также ожидается, что еврозона и Великобритания вступят в рецессию в конце этого года, а в США в середине 2023 года начнется "умеренная" рецессия.

Кроме того, согласно прогнозу Fitch, восстановление экономики Китая сдерживается коронавирусными ограничениями и затяжным спадом в сфере недвижимости. Теперь прогнозируется, что рост замедлится до 2,8% в этом году и восстановится только до 4,5% в следующем.