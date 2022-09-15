МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Судно Vitis прибыло из порта Южный на Украине в итальянскую Равенну, свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic. СМИ сообщили о протестах в Болгарии из-за украинского зерна

Как ранее сообщил Совместный координационный центр, корабль везет 5800 тонн подсолнечного масла.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что почти все украинское зерно поступает в рамках сделки не нуждающимся странам, а в ЕС. Он сообщил, что посоветуется со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу возможного ограничения поставок продовольствия на Запад.