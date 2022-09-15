Корабль с подсолнечным маслом прибыл из Украины в Италию
Судно Vitis с подсолнечным маслом прибыло из украинского порта Южный в Италию
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Судно Vitis прибыло из порта Южный на Украине в итальянскую Равенну, свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic.
Как ранее сообщил Совместный координационный центр, корабль везет 5800 тонн подсолнечного масла.
Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.
Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что почти все украинское зерно поступает в рамках сделки не нуждающимся странам, а в ЕС. Он сообщил, что посоветуется со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу возможного ограничения поставок продовольствия на Запад.
https://1prime.ru/world/20220915/838122524.html
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