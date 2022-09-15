МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Двусторонняя торговля России и Китая по итогам текущего года выйдет на новые рекорды, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС. Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС

Российский лидер отметил активное развитие многопланового сотрудничества между странами. По его словам, в 2021 году товарооборот вырос на 35 процентов и преодолел планку в 140 миллиардов долларов, а за первые семь месяцев текущего года показатель увеличился еще на 25 процентов.

"Убежден, что по итогам года мы выйдем на новые рекордные показатели, а в близкой перспективе, как договаривались, доведем годовой товарооборот до 200 и более миллиардов долларов", — сказал Путин.

По данным китайской таможни, товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых восьми месяцев 2022 года вырос на 31,4% и составил 117,205 миллиарда долларов. КНР за отчетный период ввезла в Россию товаров на 44,256 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — на 8,5%, поставки из РФ в КНР выросли на 50,7%, составив 72,949 миллиарда долларов. Россия и Китай нарастили объемы торговли с начала года

Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15 и 16 сентября. Как ожидается, на мероприятии обсудят широкий круг вопросов, от обеспечения безопасности и стабильности до усиления сотрудничества в сфере культуры.

У Владимира Путина в эти дни запланировано несколько двусторонних встреч. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, четверг и пятница пройдут у российского лидера в "весьма и весьма напряженном" режиме.