РИМ, 15 сен — ПРАЙМ. Подавляющее большинство итальянцев (92%) планируют сократить расходы, начиная с ресторанов, отпусков и покупки одежды, 73% имеют трудности или вовсе не могут противостоять росту энерготарифов, сообщает одна из ассоциаций итальянских предпринимателей Confesercenti. В бундестаге считают, что Германии грозит волна банкротств

"Тень высоких счетов и инфляции распространяется на Рождество (и не только)", — говорится в коммюнике. По результатам опроса общественного мнения, проведенного компанией Ipsos, Confesercenti отмечает, что нынешние прогнозы позволяют говорить о падении расходов в третьем квартале этого года на 2,5 миллиарда евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень инфляции при этом оценивается в 5% годовых.

Пессимизм в отношении предстоящих месяцев несколько дней назад разделили составители доклада Coop-2022, который публикует крупная итальянская сеть супермаркетов. Согласно этому прогнозу, треть итальянцев не будут иметь финансовой возможности покрыть свои расходы на ЖКУ к Рождеству. 57% не в состоянии платить за аренду, 26% думают о приостановке или отсрочке платежей. Две трети (68%) итальянцев уже перешли на режим экономии. Еще 17% готовятся сократить расходы в ближайший месяц.

По словам президента Confesercenti Патриции Де Луизе, рост энерготарифов ухудшает перспективы на будущее многих компаний в сфере услуг, "ставя под угрозу восстановление экономики и социальную сплоченность". Она призвала правительство принять очередные меры по поддержке экономики, отмечая, что предстоящий пакет помощи на 13 миллиардов евро должен быть направлен на "обеспечение стабильности экономической деятельности".

"Мы обратились к премьер-министру с просьбой не только установить потолок тарифов на электроэнергию и газ исходя из средних тарифов 2021 года, но и предоставить компаниям беспроцентные кредиты с рассрочкой на 5 лет для оплаты счетов. Таким образом, шести миллиардов евро, чуть более миллиарда в год, было бы достаточно, чтобы обеспечить до 35 миллиардов беспроцентных кредитов для более чем миллиона компаний", — сказала Де Луизе.