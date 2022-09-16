МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Промпроизводство в еврозоне упало в годовом выражении в июле

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.

Таким образом, подтверждено, что инфляция в еврозоне вновь обновила максимум за всю историю существования этого валютного блока.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 3% годовых. Только за август нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, выросли на 0,6% при прогнозе роста на 0,5%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% с 4% месяцем ранее. В Норвегии оценили идею лимита цен на газ в Европе

Инфляция в ЕС ускорилась в августе до 10,1% с 9,8% в годовом выражении. Годом ранее показатель составлял только 3,2%. Только за август цены в ЕС выросли на 0,7%.

Самая высокая годовая инфляция в августе была зафиксирована в Эстонии (25,2%), Латвии (21,4%) и Литве (21,1%), самая низкая — во Франции (6,6%), на Мальте (7%) и в Финляндии (7,9%). Наибольший вклад в показатель годовой инфляции в еврозоне внесли энергоносители (+3,95 процентного пункта), продукты питания, алкоголь и табак (+2,25 процентного пункта), услуги (1,62 процентного пункта) и неэнергетические промышленные товары (+1,33 п.п.).