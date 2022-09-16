2022-09-16T17:46:48+03:00
2022-09-16T17:46:48+03:00
2022-09-16T17:46:48+03:00
2022
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Путин заявил, что товарооборот России и Турции уверенно растет
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Товарооборот России и Турции уверенно растет, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. "Торговый оборот между Турцией и Россией... ПРАЙМ, 16.09.2022
экономика, мировая экономика, новости, товарооборот, россия, владимир путин, турция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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САМАРКАНД, 16 сен — ПРАЙМ. Товарооборот России и Турции уверенно растет, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
"Торговый оборот между Турцией и Россией растет, растет уверенно", — отметил Путин.
Ранее президент Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали дорожную карту по экономическому сотрудничеству, намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов.