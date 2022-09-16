САМАРКАНД, 16 сен — ПРАЙМ. Товарооборот России и Турции уверенно растет, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Часть поставок российского газа в Турцию оплатят в рублях, заявил Путин

"Торговый оборот между Турцией и Россией растет, растет уверенно", — отметил Путин.

Ранее президент Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали дорожную карту по экономическому сотрудничеству, намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов.