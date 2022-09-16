МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Киев согласится на экспорт российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских пленных, передает агентство Рейтер. США поддержали инициативу о вывозе российских удобрений через порты Украины

"Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных. Это то, что я предложил ООН", — заявил Зеленский в интервью агентству.

Агентство Рейтер со ссылкой на западного дипломата ранее сообщило, что ООН предложила Москве и Киеву заключить сделку, предусматривающую перевозку газообразного аммиака из России на мировые рынки через Украину. Согласно предложению, аммиак российской компании "Уралхим" будет поставляться по трубопроводу к российско-украинской границе. Там его будет покупать международная компания Trammo, которая после транзита газа через территорию Украины будет поставлять аммиак на мировые рынки через Черное море. При этом Trammo будет платить Украине за его перекачку и транзит.

Позже информацию о возможности экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину подтвердил генсек ООН Антониу Гутерреш.