МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Власти Венгрии приняли решение продлить заморозку цен на ряд продуктов питания и бензин до 31 декабря 2022 года, а замороженную процентную ставку оставить до 30 июня 2023 года, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Во Франции объяснили, почему российская экономика не обрушилась

"Мы решили. Мы продляем замороженные цены (на продукты и бензин — ред.) до 31 декабря, а процентную ставку — до 30 июня", — написал Орбан в соцсетях по итогам заседания правительства.

Премьер-министр добавил, что правительство Венгрии старается сделать все возможное, чтобы преодолеть последствия европейского энергетического кризиса", поскольку "неудачные брюссельские санкции душат европейскую экономику".

Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш отметил, что в последние месяцы случился "огромный энергетический кризис, скачки цен на продукты питания и бензин". "Пока действуют санкции, правительство не видит шансов на улучшение ситуации, поэтому приняло решение о продлении заморозки цен на продукты и процентных ставок. Они также помогают венгерским семьям, сдерживая цены на топливо, а снижение коммунальных услуг и дальше поддерживается до уровня среднего потребления", — объяснил он. В США призвали Байдена продолжить высвобождать нефть из резервов

В ноябре 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установит их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже правительство продлило эту меру. С 27 мая заправляться бензином по льготной цене разрешили только автомобилям с регистрационными знаками Венгрии, что вызвало обвинения в дискриминации со стороны Еврокомиссии. С 30 июля заправляться по сниженной цене разрешили только частным автомобилям, сельхозтехнике и такси с венгерскими регистрационными номерами.

В январе 2022 года Орбан объявил, что также будет остановлено повышение цен на продукты: сахар-песок, пшеничная мука, растительное подсолнечное масло, свиные окорочка, куриные грудки и коровье молоко 2,8% не могли превышать цены 15 октября 2021 года. Впоследствии меру несколько раз продляли.