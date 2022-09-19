МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Китай ускорит финансирование строительных проектов и поддержит внутреннее потребление. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Мэн Вэй. Китай опубликовал макроэкономическую статистику за январь-август

Во 2-м квартале рост китайской экономики резко замедлился под давлением усугубления кризиса на рынке недвижимости и ухудшения ситуации во внешней торговле.

"Экономика проходит критический период восстановления, а основы для восстановления остаются слабыми, хотя ключевые экономические индикаторы меняются к лучшему", — передает слова Мэн агентство Reuters.

В августе экономика Китая неожиданно продемонстрировала устойчивость: промышленное производство и розничные продажи росли быстрее, чем ожидалось.

С мая правительство Китая принимает меры, направление на поддержку пострадавшей от пандемии экономики.