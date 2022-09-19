Власти КНР рассказали о планах по восстановлению экономики
Reuters: Китай поддержит строительные проекты и внутреннее потребление для восстановления экономики
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Китай ускорит финансирование строительных проектов и поддержит внутреннее потребление. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Мэн Вэй.
Во 2-м квартале рост китайской экономики резко замедлился под давлением усугубления кризиса на рынке недвижимости и ухудшения ситуации во внешней торговле.
"Экономика проходит критический период восстановления, а основы для восстановления остаются слабыми, хотя ключевые экономические индикаторы меняются к лучшему", — передает слова Мэн агентство Reuters.
В августе экономика Китая неожиданно продемонстрировала устойчивость: промышленное производство и розничные продажи росли быстрее, чем ожидалось.
С мая правительство Китая принимает меры, направление на поддержку пострадавшей от пандемии экономики.
https://1prime.ru/world/20220919/838160342.html
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