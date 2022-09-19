БЕРЛИН, 19 сен — ПРАЙМ. Импорт из России в Германию вырос за семь месяцев 2022 года на 32,6% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 27,9 миллиарда долларов, в разы увеличились поставки драгоценных металлов, сообщило РИА Новости торгпредство РФ в Берлине, опираясь на данные немецкого статистического ведомства (Destatis). В Германии уровень заполненности ПХГ достиг почти 90%

Торгпредство России в Германии ведет собственную статистику на основе данных статистического ведомства, которое оперирует помесячной информацией.

Экспорт из Германии в Россию сократился на 43,6%, до 10,2 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отрицательное для Германии сальдо двусторонней торговли составило 17,7 миллиарда долларов.

Как пояснил РИА Новости торгпред России в ФРГ Андрей Соболев, помимо роста импорта топливно-энергетических товаров (плюс 40,5%), цены на которые весь год стремительно растут в Европе, в истекшие семь месяцев более чем в 10 раз вырос импорт российского золота в Германию (плюс 925,2%). Почти в пять раз выросли объемы импорта серебра (плюс 386,3%), значительно выросли поставки меди (плюс 51,3%), алюминия (плюс 37,7%), никеля (плюс 66,2%).

Торгпред добавил, что, несмотря на общее снижение экспорта в Россию, в обозначенный период "отмечался рост поставок из Германии фармацевтической продукции (плюс 12,7%), семян и плодов (плюс 88,9%)".