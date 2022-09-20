МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини призвал опасаться Китай на рынке и назвал страну главным конкурентом в коммерческой сфере. Госдолг Италии достиг нового исторического максимума

"На ближайшее будущее Китай — наш главный конкурент, нам следует его бояться, потому что это не демократия, и они готовы проникнуть на европейский рынок со своими продуктами и товарами, начиная с автомобильной индустрии с новым трендом на электрификацию", — сказал Сальвини агентству Блумберг.

Коалиция правоцентристских сил, в которую помимо "Братьев Италии" Мелони входят также "Лига" Маттео Салвини и партия "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, согласно последним опубликованным опросам общественного мнения, имеет преимущественные шансы на победу на выборах в Италии 25 сентября.

Президент Италии Серджо Маттарелла 21 июля подписал указ об организации досрочных выборов в парламент 25 сентября после того, как премьер Марио Драги подтвердил решение об уходе с поста.