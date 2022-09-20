МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Цены производителей (PPI) Германии в августе росли рекордными темпами по сравнению с предыдущим месяцем и по сравнению с тем же периодом предыдущего года, причем основной движущей силой здесь продолжало выступать стремительное подорожание энергоносителей, свидетельствуют данные Федерального бюро статистики. СМИ сообщили об угрозе детской нищеты в Германии

Индекс цен производителей (PPI) Германии в августе вырос на 45,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и на 7,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Цены на энергоносители в среднем более чем удвоились по сравнению с тем же периодом предыдущего года, поднявшись на 139%. По сравнению с предыдущим месяцем их рост составил 20,4%.