Германия столкнулась с рекордным ростом промышленной инфляции
Индекс цен производителей Германии вырос в августе на рекордные 45,8% из-за подорожания топлива
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Цены производителей (PPI) Германии в августе росли рекордными темпами по сравнению с предыдущим месяцем и по сравнению с тем же периодом предыдущего года, причем основной движущей силой здесь продолжало выступать стремительное подорожание энергоносителей, свидетельствуют данные Федерального бюро статистики.
Индекс цен производителей (PPI) Германии в августе вырос на 45,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и на 7,9% по сравнению с предыдущим месяцем.
Цены на энергоносители в среднем более чем удвоились по сравнению с тем же периодом предыдущего года, поднявшись на 139%. По сравнению с предыдущим месяцем их рост составил 20,4%.
https://1prime.ru/world/20220920/838177700.html
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