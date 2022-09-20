Президент ЕЦБ Лагард заявила о возможности повышения процентной ставки выше нейтрального уровня
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку, возможно, потребуется повысить процентные ставки до уровня, который ограничивает экономический рост, для обуздания неприемлемо высокой инфляции. Об этом во вторник заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.
"Если бы была уверенность в том, что высокая инфляция угрожает тем, что мы не сможем сдерживать инфляционные ожидания, то ключевая ставка, соответствующая нашей цели, находилась бы на ограничивающей территории", — сказала она.
Руководители ЕЦБ говорили о паузе в цикле повышения ставок, когда ЕЦБ достигнет так называемого "нейтрального" уровня, который не стимулирует, но и не сдерживает экономический рост, но все больше членов Управляющего совета, принимающие решение, теперь видят риск того, что ставку придется поднять выше.
Инфляция уже превышает 9% и может продолжить расти, тогда как долгосрочные инфляционные ожидания, ключевой фокус для ставок, сейчас растут выше целевого уровня в 2%.
https://1prime.ru/world/20220920/838191263.html