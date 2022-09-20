МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку, возможно, потребуется повысить процентные ставки до уровня, который ограничивает экономический рост, для обуздания неприемлемо высокой инфляции. Об этом во вторник заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард. В ЕК рассказали, на сколько Европе хватит газа из хранилищ

"Если бы была уверенность в том, что высокая инфляция угрожает тем, что мы не сможем сдерживать инфляционные ожидания, то ключевая ставка, соответствующая нашей цели, находилась бы на ограничивающей территории", — сказала она.

Руководители ЕЦБ говорили о паузе в цикле повышения ставок, когда ЕЦБ достигнет так называемого "нейтрального" уровня, который не стимулирует, но и не сдерживает экономический рост, но все больше членов Управляющего совета, принимающие решение, теперь видят риск того, что ставку придется поднять выше.

Инфляция уже превышает 9% и может продолжить расти, тогда как долгосрочные инфляционные ожидания, ключевой фокус для ставок, сейчас растут выше целевого уровня в 2%.