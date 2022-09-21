В Белоруссии установили предельные надбавки импортеров на часть товаров
В Белоруссии установили предельные надбавки импортеров на часть товаров
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В Белоруссии устанавливаются максимальные надбавки импортеров и предельные максимальные оптовые надбавки к отпускной цене производителя (импортера) в отношении ряда товаров в соответствии с постановлением Совета Министров от 19 сентября 2022 года № 623, опубликованного в среду на национальном правовом портале республики.
В частности, надбавка вводится на средства защиты растений и кормовые добавки (за исключением кормовых добавок для кошек, собак, декоративных грызунов, декоративных птиц и других непродуктивных животных) на 2022–2023 годы.
Предельная максимальная надбавка импортеров устанавливается на уровне 25%, предельная максимальная оптовая надбавка – 20%.
Размер взимаемой оптовой надбавки не должен превышать размера предельной максимальной оптовой надбавки независимо от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации товаров.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
https://1prime.ru/world/20220921/838193636.html
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