МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В Белоруссии устанавливаются максимальные надбавки импортеров и предельные максимальные оптовые надбавки к отпускной цене производителя (импортера) в отношении ряда товаров в соответствии с постановлением Совета Министров от 19 сентября 2022 года № 623, опубликованного в среду на национальном правовом портале республики. Премьер Белоруссии: Запад хочет уничтожить экономики Союзного государства

В частности, надбавка вводится на средства защиты растений и кормовые добавки (за исключением кормовых добавок для кошек, собак, декоративных грызунов, декоративных птиц и других непродуктивных животных) на 2022–2023 годы.

Предельная максимальная надбавка импортеров устанавливается на уровне 25%, предельная максимальная оптовая надбавка – 20%.

Размер взимаемой оптовой надбавки не должен превышать размера предельной максимальной оптовой надбавки независимо от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации товаров.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.