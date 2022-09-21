МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе снизилось на 0,4% по сравнению с показателем июля – до 4,8 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения до 4,7 миллиона сделок с 4,81 миллиона в июле.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США в августе составили 4,28 миллиона, снизившись в месячном выражении на 0,9%, а в годовом — на 19,2%. Средняя стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 7,6%, до 396,3 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в августе составило 520 тысяч, что на 4% выше уровня июля, в годовом выражении показатель упал на 24,6%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 7,8% в годовом выражении, до 333,7 тысячи долларов.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила примерно 1%, как и в июле.