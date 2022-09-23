МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Встреча министров торговли и инвестиций стран "Большой двадцатки" на острове Бали, входящая в серию министерских встреч по подготовке ноябрьского саммита, завершилась без достижения консенсуса и выпуска совместного заявления из-за геополитических проблем, связанных с ситуацией на Украине. Об этом сообщил министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан. Посол высказался о возможной встрече Путина и Шольца на саммите G20

"Из 27 параграфов (совместного заявления – ред.) 26 были согласованы, один – нет. Параграф, который не был согласован, касался геополитических вопросов. Консенсус не сложился", — сказал глава Минторга на пресс-брифинге по итогам мероприятия. Его словам приводит индонезийское национальное агентство новостей ANTARA.

Как отметил министр, представители США, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании не поддержали предложенную индонезийской стороной формулировку одного из параграфов и предложили свою собственную, в которой содержалось осуждение происходящего на Украине. Остальные участники не согласились с их формулировкой, в результате чего консенсус не был достигнут, подчеркнул Хасан.

Глава индонезийского Минторга добавил, что представители всех стран, присутствовавших на встрече, выразили глубокую благодарность Индонезии за выполнение трудной задачи председательства в трудное время.

Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в "Большой двадцатке".