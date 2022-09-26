МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Харухико Курода в понедельник предупредил о неопределенности экономических перспектив в условиях, когда ужесточение политики центральных банков грозит замедлить мировой рост.

Выступая перед представителями деловых кругов в Осаке, Курода также сказал, что в следующем году ожидает падения базовой инфляции потребительских цен ниже целевого уровня 2%.