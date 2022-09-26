Банк Японии предупредил о рисках для глобальной экономики
Управляющий Банка Японии Курода предупредил о риске рецессии из-за ужесточение политики мировых ЦБ
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Харухико Курода в понедельник предупредил о неопределенности экономических перспектив в условиях, когда ужесточение политики центральных банков грозит замедлить мировой рост.
Выступая перед представителями деловых кругов в Осаке, Курода также сказал, что в следующем году ожидает падения базовой инфляции потребительских цен ниже целевого уровня 2%.
https://1prime.ru/world/20220926/838246029.html
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