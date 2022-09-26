МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Высокие цены и дефицит потребительских товаров не дали возможность польским покупателям устроить бойкот иностранных торговых сетей, которые продолжили работу в России после начала спецоперации, сообщает портал Business Insider Polska. Bloomberg: план Германии по замене российского газа развалился на части

"В первые недели после призыва к бойкоту был зафиксирован наибольший отказ от покупок, то есть с 19 марта по 23 апреля. В дальнейшем стало видно, как польские потребители начали смягчаться. <…> В настоящее время польский потребитель больше боится высоких цен, чем России", — пишет BI со ссылкой на одного из экспертов.

Также аналитики изучили базу данных электронных чеков потребителей в период с 19 февраля по 17 сентября. Как оказалось, в начале марта поляки старались не посещать магазины брендов, не покинувших Россию, но длилось это совсем недолго.

Пыл польских покупателей остудила безудержная инфляция, и они были вынуждены любыми возможными способами искать экономию. Так, продуктовые гипермаркеты соблазняли клиентов привлекательными акциями на различные товары, отмечается в статье. К тому же в Польше наблюдается дефицит в строительном секторе, поэтому уникальность ассортимента или сезонность продукции повлияла на спрос гораздо больше, чем личные предпочтения.

Многие иностранные бренды приостановили деятельность в России в начале марта, объяснив это текущими внешнеполитическими событиями и физической невозможностью поставок. Некоторым зарубежным компаниям пришлось продать бизнес российским предпринимателям, другие приняли решение не покидать рынок, несмотря ни на что.