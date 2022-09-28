МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Бюджетный комитет палаты представителей конгресса США представил законопроект о временном финансировании работы правительства до 16 декабря 2022 года, включая расходы в 12,4 миллиарда долларов, связанные с Украиной, следует из опубликованного во вторник текста документа. Министры торговли G20 не приняли совместное заявление из-за Украины

"Данный законопроект может упоминаться как закон о продолжении ассигнований и дополнительном финансировании Украины в 2023 (фискальном году)", — указано в законопроекте.

Конгрессмены предлагают принять документ в связи с отсутствием утвержденного проекта бюджета США на 2023 фискальный год, который начинается с 1 октября 2022 года. Это позволит американским властям продолжать функционировать и оказывать поддержку Киеву без риска остановки.

Согласно законопроекту, 4,5 миллиарда долларов будут направлены в фонд экономической помощи для поддержания работы украинского правительства. Еще 3 миллиарда долларов предусмотрены на военную поддержку Украины, включая обучение военных, поставки оружия и оборудования, логистические услуги и другие статьи.

Кроме того, 2,8 миллиарда конгрессмены предлагают потратить на операции американских военных в Европе, включая поддержку работы миссии, разведывательные операции, оплату службы военных и закупку оборудования. Наконец, 1,5 миллиарда долларов планируется направить на восполнение собственных военных запасов США, которые были направлены Киеву, а также нарастить производство критически значимых вооружений для замещения отправленных Украине еще на 540 миллионов долларов.

Помимо этого, 35 миллионов долларов предлагается потратить на помощь Киеву в рамках направления минэнерго США, относящегося к "национальной ядерной безопасности".

Оставшиеся 2 миллиона долларов запланированы на мониторинг и контроль за расходованием предоставляемой Украине помощи.

РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.