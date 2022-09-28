МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Белый дом оценивает возможность отставки министра финансов Джаннет Йеллен и экономического советника президента Брайана Диза, сообщает Axios. Десятки тысяч протестующих в Молдавии требуют отставки властей

"Чиновники Белого дома тайно готовят возможный уход с должности Йеллен после промежуточных выборов — первый и наиболее значимый в том, что может быть широкой реорганизацией экономической команды президента США Джо Байдена, говорят знакомые с ситуацией источники", — сообщает издание.

Окончательного решения об отставке Йеллен не принято, говорится в сообщении, оно зависит от результатов промежуточных выборов, в результате которых демократы могут потерять контроль над сенатом, что усложнит процесс утверждения на посту преемника Йеллен.

Ни в Белом доме, ни в минфине возможный уход Йеллен с поста изданию не подтвердили, говорится в сообщении.

"В дополнение к Йеллен, чиновники рассматривают возможность того, что Брайан Диз — директор национального экономического совета, уйдет с должности в начале следующего года", — говорится в сообщении.

О возможных переменах в экономической команде Байдена сообщается на фоне рекордной инфляции в США. Ранее Йеллен заявляла, что она растет неприемлемо высокими темпами.