МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ/Reuters. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли во вторник заявила, что Федеральная резервная система США "твердо намерена" добиться замедления инфляции, однако при этом не хочет вызвать спад в экономике. Глава резервного банка заявил, что ФРС теряет доверие

В текущих условиях высокой инфляции важно действовать "настолько осторожно, насколько это возможно, чтобы не нанести долгосрочного ущерба рынку труда", сказала она.

ФРС в текущем году осуществляла агрессивное повышение процентных ставок, чтобы снизить инфляцию, которая в три раза превышает установленный центральным банком целевой уровень 2,0%. На прошлой неделе регулятор уже в третий раз подряд повысил ставки на 75 базисных пунктов и просигнализировал, что целевой диапазон ставок по федеральным фондам, теперь составляющий 3,0%-3,25%, достигнет 4,4% к концу года, а в следующем году будет повышен до 4,6%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил, что, согласно его ожиданиям, повышение ставок вызовет рост безработицы и создаст трудности для домохозяйств и компаний, однако, если допустить укоренение повышенной инфляции, то это приведет к еще более серьезным проблемам.

"Ценовая стабильность имеет фундаментальную важность", — считает Дейли. По ее мнению, ускорение инфляции в США примерно наполовину обусловлено избыточным спросом и еще примерно наполовину ограниченным предложением. По этой причине президент ФРС-Сан-Франциско надеется, что повышение ставок ФРС снизит спрос, тогда как предложение восстановится, в результате чего эти два фактора придут в равновесие.

Тем не менее, перебои в цепочках поставок по-прежнему сохраняются, а предложение на рынке труда растет не так быстро, как ожидалось, поэтому ФРС, вероятно, придется оказать чуть больше давления на спрос, чтобы убедиться в замедлении инфляции, добавила Дейли.