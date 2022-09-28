МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Действия американской Федеральной резервной системы по подавлению инфляции внутри страны за счет повышения процентных ставок вынуждает другие государства страдать, считает обозреватель The New York times Патриция Коэн. Эксперт предупредил о финансовой бомбе, которую закладывает Америка

Автор отмечает, что за счет переукрепления главной резервной валюты в мире возрастает риск глубокой рецессии, которая может накрыть как богатые, так и в развивающиеся и беднейшие страны.

При этом, отмечает издание, у ФРС просто не осталось другого выбора: главной задачей регулятора является борьба с инфляцией любым способом, пусть и за счет уничтожения экономик других государств.

Слишком крепкий доллар из-за повышения процентных ставок приводит к тому, что другие государства оказываются на грани: размер долговых выплат этих стран растет, а вслед за этим и риск глубокой рецессии.

В статье приводится пример Европы: даже в относительно благополучном регионе мира переукрепление доллара ускоряет маховик и без того стремительной инфляции. В частности, британский фунт стерлингов в понедельник, 26 сентября, достиг рекордно низкой отметки к доллару на фоне протеста инвесторов в отношении плана властей Британии по снижению налогов и расходов бюджета.

В беднейших странах Африки — таких как Нигерия и Сомали, где над населением нависла опасность массового голода, из-за крепнувшего по решению ФРС доллара растут цены на импортируемые продукты питания, топливо и лекарства. Другие развивающиея страны — Аргентина, Египет и Кения — катятся в сторону дефолта.

"Для остального мира ситуация безнадежная", — цитирует издание профессора экономики Корнельского университета и автора книг о валютах Эсвара Прасада.