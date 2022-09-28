The New York Times: укрепление доллара хорош только для США, остальной мир страдает
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Действия американской Федеральной резервной системы по подавлению инфляции внутри страны за счет повышения процентных ставок вынуждает другие государства страдать, считает обозреватель The New York times Патриция Коэн.
Автор отмечает, что за счет переукрепления главной резервной валюты в мире возрастает риск глубокой рецессии, которая может накрыть как богатые, так и в развивающиеся и беднейшие страны.
При этом, отмечает издание, у ФРС просто не осталось другого выбора: главной задачей регулятора является борьба с инфляцией любым способом, пусть и за счет уничтожения экономик других государств.
Слишком крепкий доллар из-за повышения процентных ставок приводит к тому, что другие государства оказываются на грани: размер долговых выплат этих стран растет, а вслед за этим и риск глубокой рецессии.
В статье приводится пример Европы: даже в относительно благополучном регионе мира переукрепление доллара ускоряет маховик и без того стремительной инфляции. В частности, британский фунт стерлингов в понедельник, 26 сентября, достиг рекордно низкой отметки к доллару на фоне протеста инвесторов в отношении плана властей Британии по снижению налогов и расходов бюджета.
В беднейших странах Африки — таких как Нигерия и Сомали, где над населением нависла опасность массового голода, из-за крепнувшего по решению ФРС доллара растут цены на импортируемые продукты питания, топливо и лекарства. Другие развивающиея страны — Аргентина, Египет и Кения — катятся в сторону дефолта.
"Для остального мира ситуация безнадежная", — цитирует издание профессора экономики Корнельского университета и автора книг о валютах Эсвара Прасада.
https://1prime.ru/world/20220928/838277614.html