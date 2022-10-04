КАРАКАС, 4 окт — ПРАЙМ. Попытка установить потолок цен на энергоресурсы из России говорит об отчаянии США и их союзников перед лицом провала санкций, введенных против Москвы — они не способны остановить экономику России, заявил РИА Новости депутат Единой социалистической партии Венесуэлы Хесус Фариа. Верховный суд США отклонил попытку Дерипаски обжаловать санкции

"В контексте этой неудачи и как выражение отчаяния, в котором оказались Вашингтон и его союзники по Организации Североатлантического договора (НАТО), изыскиваются другие способы нападения на российскую экономику. Эта попытка установить ценовой потолок… на нефть и газ, которые экспортирует Россия, это четкая цель, а проявление неспособности этих стран остановить развитие российской экономики", – сказал Фариа, возглавляющий парламентскую комиссию по экономике и финансам.

Евросоюз в связи с присоединением к России четырех новых регионов намерен ввести новый пакет санкций, который будет включать ограничение стоимости российской нефти, которая транспортируется морем. Внутри ЕС с этой стратегией из-за возможных негативных последствий для судоперевозок не согласны Венгрия, Кипр, Греция и Мальта.

По мнению Фариа, санкции, введенные Западом против России за проведение военной операции на Украине, незаконны и нарушают международное право. С другой стороны, они ударили по самим инициаторам, в первую очередь — по Европе. В США заявили о готовности содействовать стабильности на энергорынках

"Эти санкции были настоящим провалом, они не только не вызвали серьезных затруднений для России… но и возвращаются бумерангом, в первую очередь — в Европейский союз", — добавил экономист.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.