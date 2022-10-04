СМИ: Россия и Турция обсудят возможности ведения бизнеса в условиях санкций
Cumhuriyet: Турция и Россия обсудят возможности ведения бизнеса в условиях санкций
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АНКАРА, 4 окт — ПРАЙМ. Представители Турции и России обсудят в пятницу возможности ведения бизнеса в условиях санкций Запада, пишет газета Cumhuriyet.
"Торговля между Турцией и Россией будет обсуждаться в Кушадасы. В пятницу, 7 октября, в торговой палате Кушадасы состоится бизнес-форум, организованный совместно Российско-Турецким деловым советом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и торговой палатой Кушадасы", — пишет издание.
Уточняется, что на встрече "будут обсуждаться возможности ведения бизнеса в России связи с санкциями, введенными западными странами".
Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". На прошлой неделе представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank.
https://1prime.ru/world/20221004/838346252.html
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